Kütahya'da bir restoran sahibi kurşun yağmuruna tutuldu!

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan bir restoranda yaşanan olayda bir restoran sahibi husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçan zanlının ardından restorandaki kişiler durumu hemen 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı restoran sahibini ambulansla hastaneye kaldırırken polis ise kaçan şahıs ile ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi A.T. ile önceden husumeti olduğu öğrenilen E.A. kısa süre tartıştığı A.T.'te belinden çıkarttığı silahla 2 el ateş etti. Mermilerin hedefi olan A.T., bacağından yaralandı.

Restorandakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Silahla yaralama eylemini gerçekleştiren E.A., olay yerine geldiği bir özel otomobil ile kaçtı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.T. ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.