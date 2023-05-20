Kütahya’da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı. Pazar ziyareti yapan CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti İl Başkanı Nurhan Sunel, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, CHP ve Demokrat Partisi üyeleri, pazar esnafının tepkileriyle karşılaştı. Pazar içerisinde broşür dağıtarak dolaşan Millet İttifak temsilcilerine karşı esnaf, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, PKK dışarı" şeklinde slogan attı. Gerginliğin büyümesi üzerine emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi.

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Pazar esnafına 'terör övücü' dediler

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş şu ifadeleri kullandı:

İster istemez ortamı germeye başladılar. Bizler kendilerine 'burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz' dedik. İl Başkanı ve vekilimiz burada halkı ve esnafı galeyana getirip alkış tutmaya başladılar. Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler. Pazarcı esnafı, hiçbir zaman terör övücü olmadı ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kimler terör örgütünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz. Haberin Devamı

"Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz"

Ziyaret sırasında CHP'lilerin şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını ileri süren Akdaş sözlerine şu şekilde devam etti:

CHP kadın kolları üyelerinden biri, pazar esnafı arkadaşa broşür uzatmış. O esnada şehit yakını bir vatandaş, 'Ben şehit verdim. Bunun için mi verdim.' demiş. O da 'Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi.' cevabını verince ortalık karışmış. Argo kelimeler de kullandı.

Vatandaşı tahrik ettiler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: