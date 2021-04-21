Kütahya'da “Gürültü Eylem Planı” projesi başlatıldı
Kütahya Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında çevresel gürültünün zararlı etkilerini yok etmek amacıyla Kütahya'nın "Gürültü Eylem Planı" projesi başlatıldığı bildirildi.
Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu zararlı etkileri yok etmek için Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan "Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında, Kütahya'nın gürültü eylem planı projesi başlatıldı.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI