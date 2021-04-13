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Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan A. B. 43 U 7827 idaresindeki plakalı araç ile A.H. idaresindeki 43 ABY 533 plakalı araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücü A. B. ve aynı araçta bulunan E.B. ve İ.E.B. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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