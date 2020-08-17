Kütahya'da saatli sokağa çıkma yasağı

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün etkileri devam ediyor. Ülkemizde vaka sayısının artması üzerine yetkililer tarafından yeni tedbir kararları alınırken bazı şehirlerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yapılan yeni açıklamayla bu şehirlerin arasına Kütahya'nın da katıldığı belirtilirken kentin belli caddelerinde ve belli saatlerde 65 yaş üzeri kişilerin bulunması yasaklandı.

YASAK KÜTAHYA'YI DA VURDU

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, İl Hıfzıssıhha Kurulu , Kütahya halkı için yeni kararlara imza attı. Yapılan yazılı açıklamada, bulaş riski yüksek ve bağışıklık sistemleri düşük olduğu için virüsten en çok zarar gören grup olarak belirlenen 65 yaş üstü kişilerin, kalabalık olduğu bilinen bazı caddelerde, özellikle yoğun saatlerde bulunması yasaklandı. Bunun yanı sıra, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine belli saatlerde giriş çıkışları ve 07.00 -10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri de yasaklandı.

YASAKLAR KOLLUK KUVVETLERİNCE DENETLENECEK

Hafta sonu 12.00 - 19.00 ve hafta içi 16.00 - 19.00 saatleri arasında çıkılması yasaklanan cadde ve sokaklar, yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların koronavirüs bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları, han, kulüp, dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00 ile 19.00, hafta içi saat 16.00 ile 19.00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.