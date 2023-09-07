Kütahya’da Türkiye Tarihine Geçecek Buluş! Tarih Bilimcileri Şok İçinde! Türkiye’de İlk Defa…

Kütahya’da Türkiye Tarihine Geçecek Buluş! Tarih Bilimcileri Şok İçinde! Tavşanlı’da tam olarak 3 bin 700 yıl öncesinden kalan 2 insan iskeleti bulundu. Ancak esas olay ise bundan sonra başladı…

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Kütahya’da Türkiye Tarihine Geçecek Buluş! Tarih Bilimcileri Şok İçinde! Türkiye’de İlk Defa…

Türkiye’nin pek çok yerinde tarih öncesi çağlara ait olan pek çok kalıntı var. Bu kalıntıların yoğun olarak bulunduğu yerlerden bir tanesi de Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi. Tavşanlı’da tam olarak 3 bin 700 yıl öncesinden kalan 2 insan iskeleti bulundu. Ancak esas olay ise bundan sonra başladı…

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Kütahya’da Tarihe Damga Vuran Buluş

Tavşanlı ilçesinde yıkılan evlerin içerisinde kaçmaya çalışan ancak çıkamayan 2 insan iskeleti bulundu. Kalp şeklindeki höyükte, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında insanlardan bir tanesine ait karbonize olarak korunmuş olan beyin ve deri kalıntıları bulundu.

Avrupa Arkeologlar Birliğince 30 Ağustos-2 Eylül'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 29'uncusu düzenlenen ve dünyanın en önemli arkeoloji toplantısı olarak değerlendirilen etkinlikte Tavşanlı Höyük kazısı uzmanlarınca yapılan sunumlarda verilen bilgiler, arkeologları heyecanlandırdı.

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Yapılan kazı esnasında bulunan iskeletlerin 2 tane erkeğe ait olduğu da kesinleşti. Farklı ülkelerden gelen uzmanlar arasında yapılan bu sunum taraflarca beğeni topladı. Herkesin iştahını kabartan ve müthiş bir tarihi değer olarak kayda geçen bölgede çalışmalar son hızı ile devam ediyor.

Yıkılan ev içerisinde kap ve kacakların yanı sıra 15 – 18 yaşlarında olduğu görülen 1 erkek ile 40 – 45 yaşları arasında olduğu belirtilen diğer bir erkekte bulundu. Büyük olan bireyin evin ortasında olduğundan dolayı kaçamadığı ancak küçük olan bireyin ise tam kapıdan çıkarken yıkıma yakalandığı görülüyor. Yıkımın nedeni ise bir depremden ziyade ani bir saldırı olabileceği üzerinde duruluyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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