Kut'ül Amare Zaferi nedir? Hangi cephede yaşanmıştır? Kut'ül Amare Zaferi komutanı kim? soruları vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'den sonra ikinci büyük zaferi olarak görülen Kut'ül Amare Kuşatması ile ilgili detayları biz de haberimizde derledik.

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ NEDİR? HANGİ CEPHEDE YAŞANMIŞTIR?

Kût’ül-Amâre Kuşatması (Birinci Kut Muharebesi) I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir.

KUT'ÜL AMARE KUŞATMASI NASIL KAZANILDI?

8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat’ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916’da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep’e götürülür.

Tümgeneral Charles Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat’a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak Muharebesi’ni (Tizpon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık’ta Kut’a sığındı.

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu’nun komutanlığına atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay ‘Sakallı’ Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut’u kuşattı.

29 Nisan 1916’da General Townshend, Kut’ta yaşanan açlığın da etkisiyle, diğer 5 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte Osmanlı Kuvvetleri’ne teslim oldu.

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ KOMUTANI KİM?

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanan Mareşal Von Der Goltz'un emriyle Irak ve havalisi komutanı Albay(Miralay) Sakallı Nurettin Bey'in kuvvetlerinin kuşatmasıyla Kut'ül Amare Zaferi kazanılmıştır.