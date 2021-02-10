Kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Gününde açık mı? Kuyumcular kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Kuyumcu çalışma saatleri 2021

Koronavirüs salgını kısıtlamaları, vatandaşların gelirlerinde olan kayıplar ve düğünlerin yapılamaması nedeniyle zorlu günler geçiren kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'nü iple çekiyordu ancak 14 Şubat'ın Pazar gününe denk gelmesi tüm planları alt üst etti.

KUYUMCULAR 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE AÇIK MI?

Kuyumcular, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle açık olmayacak. Ancak kuyumcular 14 Şubat'a özel olarak kısıtlamadan muaf tutulmak istiyor. Bölge Gündem olarak edindiğimiz bilgilere göre kuyumcular kısıtlamadan muaf tutulmak için yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile çiçekçilerin 12-13-14 Şubat tarihlerinde açık olmasına karar vermişti.

KUYUMCULAR KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR? KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İstanbul Kuyumcular Odası yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre kuyumcular hafta içi saat 08.30'da açılıyor, saat 20.30'da ise kapanıyor.

Çalışma saatlerinde değişiklik olması durumunda haberimiz güncellenecektir.