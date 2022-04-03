Kuzey Kore ile Güney Kore arasında soğuk savaş! Kuzey Kore’den Güney Kore’ye tehdit yağdı

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştiren Kim Yo Jong, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin "ciddi bir tehdit" ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında, Kim Yo Jong, Bakan Wook’u "anlamsız ve pervasız bir adam" olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin "ciddi bir tehdit" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

“TEHLİKELİ BİR ÇATIŞMAYI TETİKLEYEBİLİR”

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon da mevcut durumda diğer tarafı etkileyecek herhangi bir yanlış kararın veya kötü beyanın "tehlikeli bir çatışmayı ve tam bir savaşı" tetikleyebileceğini belirtti.

Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını söylemişti. Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti. Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

FÜZE DENEMELERİ ALENEN İHLAL ETTİ

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı. Biden'ın görüşmede, ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğine sarsılmaz desteğini vurgulamıştı.

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