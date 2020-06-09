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Kuzey Kore lideri Kim, 3 hafta sonra görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 3 hafta sonra İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında görüntülendi.

Kuzey Kore lideri Kim, 3 hafta sonra görüntülendi

Koronavirüs salgınına yakalandığı ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç haftanın ardından ilk kez görüntülendi. Kim’in toplantıda fiziksel mesafeyi korurken diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi.Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.

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