Kuzey Kore Lideri Kim Jong bambaşka biri oldu! 20 kilodan fazla verdiği söylentileri sağlığıyla ilgili tartışma başlattı!
Kuzey Kore Lideri Kim Jong bambaşka biri oldu! 20 kilodan fazla verdiği söylentileri sağlığıyla ilgili tartışma başlattı!
Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un, devlet medyası tarafından yayımlanan yeni fotoğraflarda önceki haline göre bir hayli zayıf göründü. Yetkililer, Kim'in halkı için daha az yediğini belirtirken, 37 yaşındaki liderin sağlık sorunları olduğuna dair iddialarını reddeti.