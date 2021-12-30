Kuzey Kore Lideri Kim Jong bambaşka biri oldu! 20 kilodan fazla verdiği söylentileri sağlığıyla ilgili tartışma başlattı! Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un, devlet medyası tarafından yayımlanan yeni fotoğraflarda önceki haline göre bir hayli zayıf göründü. Yetkililer, Kim'in halkı için daha az yediğini belirtirken, 37 yaşındaki liderin sağlık sorunları olduğuna dair iddialarını reddeti.

1 6 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, katıldığı bir toplantıda çekilen ve Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda büyük kilo kaybı yaşadığı görüldü.