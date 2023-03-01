Kwaku Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwaku Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwaku Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kwaku Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kwaku Frimpong 6 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kwaku Frimpong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concilium Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kwaku Frimpong'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kwaku Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kwaku Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
15 Temmuz 2021 yılında Leatherhead FC
2 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
3 Ocak 2022 yılında Carshalton Ath.
31 Mayıs 2022 yılında AFC Wimbledon
11 Eylül 2022 yılında Dartford
9 Ekim 2022 yılında AFC Wimbledon
2 Ocak 2023 yılında Potters Bar
2 Şubat 2023 yılında AFC Wimbledon
Kwaku Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kwaku Frimpong şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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