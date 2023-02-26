Kwame Obed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Obed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Obed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Obed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Obed 6 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Obed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kwame Obed'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Obed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Obed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Obed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Obed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Obed şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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