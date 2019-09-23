KYK yurt 6. yedek sonuçları bugün açıklandı. Yedek listede adı bulunmayanlar internette 7. yedeklerin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. Peki KYK 7. yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 7. yedek yurt sonuçları ne zaman belli olur? Ne zaman açıklanır? Tüm merak edilenler haberimizde...

KYK YURT 7. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yedek yurt yerleştirmelerinin ilki 5 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül'de üçüncü yedek yerleştirme, 12 Eylül'de, dördüncü yedek yerleştirme, 16 Eylül'de, beşinci yedek yerleştirme ise 19 Eylül'de gerçekleştirildi. Altıncı yedek yerleştirme sonuçları ise bugün açıklandı. Yedinci yedek sonuçları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden "Yurt Taahhütname Onayı" yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK YURTLARINDAN NE KADAR İZİN ALINIR?

Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi- Pazar ve diğer resmi tatiller hariç), bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

Hafta boyunca derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir :

Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,

Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince verilmektedir.

Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.

Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILDI?

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.



1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.



Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.



İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.



Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

KYK KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

KYK yurlarına başvuru sonrası kalma ve barınma hakkı kazanan adaylar öncelikli olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kurum için ise gerekli olan bazı belgeler öğrenciler tarafından getirilmelidir. Yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu belgeler ise şunlardır;

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge) % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge) Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) 2014-2015 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencisi olarak Kurumuza başvuran ve 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma maden ocağında meydana gelen kaza nedeniyle babası vefat eden öğrenciler (ilgili Resmi Kurumdan alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi

6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.

7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERDEN YAZIN ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Bakanlar Kurulu, temmuz ve ağustos aylarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

KYK YURT İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.