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KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Üniversiteyi kazanan öğrenciler yerleştirme tercihlerini yapıp üniversitelerini seçtikten sonra şimdi de burs başvuru telaşı sardı, Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan açıklama geldi peki kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor , ne zaman bitiyor? İşte detaylar.
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