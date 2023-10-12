KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI!

Son dakika haberler...KYK burs başvurusu bugün başladı. 2023 yılında yerleşen 923 bin 411 öğrenci ile önceden KYK burs başvurusu yapmayıp şimdi yapmak isteyen lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri için burs takvimi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs başvurusu için son tarihin 19 Ekim Perşembe günü olduğunu başvuruların söz konusu tarihte saat 23:59'da sona ereceğini açıkladı. Bu gelişmeler ışığında yaklaşık 7 milyon yükseköğrenim öğrencisini ilgilendiren KYK burs başvurusu için merak edilenler haberin detayında...