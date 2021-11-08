Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 5 Kasım 2021 tarihinde başladı. Başvuruda bulunan adaylar KYK burs sonuçları için araştırma yaparken henüz işlemlerine başlamayan öğrenciler ise KYK bursları ne zaman yatar? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? Nereden alınır? KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs ve kredisi hakkında tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Ödemeler, 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.