KYK memur alımı sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? KYK personel alımı sözlü sınav nasıl?

2021 KYK memur alımı başvurularının ardından gözler sözlü mülakatlara çevrildi. KYK memur alımı sonuçlarına kurumun internet sitesi ya da E-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, KYK memur alımı sonuçları sonrasında sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte detaylı bilgiler...

KYK PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sözlü mülakata çağırılacak. Ancak sözlü mülakatın yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

KYK ALIMI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgesini basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklar. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulundurmalıdır.

DİKKAT!

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL, NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50 puan)



Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)



Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)



Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak.

Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

KYK YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),



2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),



Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.