KYK başvuru sonrası yedeklerde olanlar internette 5. yedek sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt 5. yedek sonuçları | KYK 5. yedek yurt sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

KYK 5. YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yedek yurt yerleştirmelerinin ilki 5 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül'de üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmelerin bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edileceği bildirilmişti.

Bu açıklamanın ardından 4. yedek yurt sonuçları 16 Eylül'de açıklandı. Merakla beklenen KYK 5. yedek yurt sonuçları ise 19 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

KYK yedek yurt sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KYK YURT İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden "Yurt Taahhütname Onayı" yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.



Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERDEN YAZIN ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Bakanlar Kurulu, temmuz ve ağustos aylarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

KYK KAYILARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

KYK yurlarına başvuru sonrası kalma ve barınma hakkı kazanan adaylar öncelikli olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kurum için ise gerekli olan bazı belgeler öğrenciler tarafından getirilmelidir. Yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu belgeler ise şunlardır;

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge) % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge) Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) 2014-2015 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencisi olarak Kurumuza başvuran ve 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma maden ocağında meydana gelen kaza nedeniyle babası vefat eden öğrenciler (ilgili Resmi Kurumdan alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi

6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.

7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.