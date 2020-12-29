Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanan 2 yıllık ve ya 4 yıllık üniversite öğrencileri KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. Ancak bir çok şehirde yurt kapasitesi yetersiz olduğu için her öğrenciye maalesef yurt çıkmıyor. Öte yandan başvuruda bulunacak öğrencilerde belirli şartlar aranıyor. Peki KYK yurt başvuru şartları nelerdir? KYK yurdunda kimler kalabilir? Yanıtları haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurtlarında kalabilmeniz için aşağıdaki şartları taşımalısınız;

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

OKUL UZATANLAR KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

Kurum yurtlarında barınan öğrencilerden normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara kayıtları silinmeksizin bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır.

KYK YURTLARINDA MİSAFİR OLARAK KALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yükseköğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil)

geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

KİMLER KYK YURDUNDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar

Devlet koruması altında olan öğrenciler

Anne ve babası (her ikisi de) vefat etmiş olanlar

Şehit ve gazi çocukları

Gaziler

Kurum yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

YURT ÜCRETİMİ AKSATIRSAM NE OLUR?

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

KYK YURTLARINDA ÜTÜ VAR MI?

KYK yurtlarında ütü olmaz ancak ütü masası vardır. Öğrenciler ütülerini kendileri almak zorundadır. Ayrıca yurtlarda su ısıtıcısı, kahve makinası gibi elektronik ürünlere izin verilmemektedir.

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

KYK yurtları her ile göre değişiyor. 1,2,3,4,5,6,7 kişilik odalar da bulunmaktadır. Öğrencilere hangi odaların çıkacağı tamamen şanstır. Ancak size çıkan odayı beğenmezseniz daha sonra oda değişikliği ve ya yurt değişikliği yapabilirsiniz. Ancak değiştireceğiniz zaman diğer oda ve ya yurtlarda boş yer olması gerekiyor. Boş yer bulamazsanız değiştirmek istediğiniz odadaki öğrenci ile konuşarak karşılıklı yer değişikliği yapabilirsiniz.