Binlerce yeni üniversiteli, uzun bir kapanışın ardından yüz yüze eğitime kavuşmanın hayalini kuruyordu. Bu sene ile birlikte yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak yurt başvuru sonuçları beklenmeye başladı. Yurda yerleşip yerleşemediğini merak eden öğrenciler internette KYK yurt başvuru sonuçları 2021 sorgulama ekranı | E Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sorularını araştırıyor. Sizler için haberimizde sorgulama ekranına nasıl ulaşacağınızı cevaplandırdık.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANI

KYK Yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Buna göre başvuru yapan kişiler sorgulama ekranına giderek gerekli bilgileri girdikten sonra başvuru sonuçlarına ulaşabilir. KYK yurt başvuru sonuçlarınıza ulaşmak için KYK Yurt Başvuru Sonuçları linkine tıklayabilirsiniz.

Burada E Devlet bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurda yerleşip yerleşmediğiniz gösterilecektir. Eğer KYK yurduna yerleştiyseniz yurt bilgileri ve adresine de yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

YURT ÜCRETLERİ 2021

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre değişiklik gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti yaklaşık olarak 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek yurt fiyatı da 500 liradan 600 liraya yükseldi. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.



