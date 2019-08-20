KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. Başvurularını yapan öğrenciler ise merakla internette sonuçların ne zaman açıklanacığını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır 2019? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2019?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanınca sitemizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl 3 Eylül’de başlayan başvuru süreci 10 Eylül’de tamamlanmış sonuçlar ise iki gün gibi kısa bir sürede yani 12 Eylül’de açıklanmıştı. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sonuçların açıklandığını geçtiğimiz yıl Twitter hesabından “2018-2019 öğretim dönemi için KYK'ya yurt başvurusunda bulunan gençler! Yerleştirme sürecini iki gün gibi rekor bir sürede sizler için tamamladık.” İfadeleriyle duyurmuştu.

Bu yıl da aynı durum söz konusu olursa sonuçlar 28 veya 29 Ağustos tarihinde açıklanabilir. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan başvuru süreci ise e-Devlet KYK yurt başvuru sayfası uzantısı üzerinden 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos'a kadar başvurularınızı "Dijital Türkiye" (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; başvuru sonuçları en kısa sürede açıklanacak olup her türlü bilgiye http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek Üniversitelerin de başlaması ile KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler için kurum ödeme olarak 2 adres gösterdi: Ziraat Bankası ve Yurtkur'un resmi web sitesi. Kurum "Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor." açıklamasında bulundu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvurularının sona ermesi ile birlikte burs başvurularının ne zaman başlayacağı da merak konusu. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümleri için ödemeler 470 TL'den 500 TL'ye,

Yüksek lisans bölümleri için ödemeler (2018) 940 TL'den 1000 TL'ye,

Doktorabölümleri için ödemeler (2018) 1.410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.