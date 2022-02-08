KYK yurtlarında internet kotası var mı? KYK internet kotası ne kadar, kaç GB 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gelen öğrenci talepleri üzerine KYK yurtlarında olan internet kotasında düzenlemeye gidilecek olması üzerine KYK internet kotası ne kadar, kaç GB 2022? Sorusu oldukça merak ediliyor. Yeni düzenlemenin detaylarını öğrenmek isteyen öğrenciler internet arama motorlarında KYK yurtlarında internet kotası var mı? şeklinde araştırmalarda bulunuyor. İşte cevaplar...

KYK YURTLARINDA İNTERNET KOTASI VAR MI?

KYK yurtlarında internet kotası yıllardan beri var olan bir uygulama. Hem yurttaki öğrencilere daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak hem de bazı suistimallerin önüne geçebilmek adına yurtlarda öğrencilere sunulan internet hizmetine belirli bir kota koyuluyor. Öğrenciler ise bu kotanın düşün olmasından şikayet ederek artırılmasını talep etmişti. Yeni düzenleme ile birlikte kota kaldırılmasa KYK yurtlarında sunulan internet kotasında artış yaşandı.

KYK İNTERNET KOTASI NE KADAR, KAÇ GB 2022?

KYK internet kotası öğrencilere 16 GB'a kadar sunuluyordu. Öğrencilerin ücretsiz bir şekilde hizmetine sunulan bu kotaların yükseltilmesi yönünde taleplerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarında kalan öğrencilere müjdeli haberi verdi. Buna göre 2022 yılında KYK yurtlarında sunulan internet kotası iki kat artırılarak 16 GB'den 32 GB'ye çıkarılmış oldu.