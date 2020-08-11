Koronavirüs sonrası NBA heyecanı devam ediyor. Batı Konferansının lideri Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı Kyle Kuzma'nın son saniye üçlüğü ile devirmeyi başardı. Maç boyu oldukça çekişmeli geçen mücadele, son saniyelerinde izleyicileri ekrana kilitledi.

Los Angeles ekibinde LeBron James 29 sayı – 12 asistle mücadele ederken Anthony Davis 27 sayı, gecenin kahramanı Kyle Kuzma ise 5’te 3 üçlükle 25 sayı attı. Dion Waiters’ın 12, Danny Green’in 11 sayısı vardı.

NBA'E 5 MAÇLA DEVAM EDİLDİ

Denver’da ise skor üretiminin eşit paylaşıldığını görüyoruz. PJ Dozier 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken onu Michael Porter Jr.’ın 15, Jamal Murray ve Monte Morris’in 14, Paul Millsap’in 13, Nikola Jokic’in 12 ve Mason Plumlee’nin 11 sayısı takip etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Suns, Devin Booker'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti.

Thunder'da Darius Bazley'nin 22 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul'ün 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ERSAN'IN 9 SAYILIK KATKISI YETMEDİ

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın 114-106 kaybettiği Toronto Raptors maçında 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Raptors'ta Chris Boucher 25, Matt Thomas 22, Norman Powell ise 21 sayı kaydetti.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 128-101

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-122

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 106-114

Miami Heat-Indiana Pacers: 114-92

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 124-121