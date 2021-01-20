Uzun yıllar NBA parkelerinde mücadele etmiş olan Kyle O'Quinn, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Oyuncu ile anlaşma sağlandığını resmen açıklayan sarı-lacivertliler, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadelerini kullandı. Peki, Kyle O'Quinn kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

KYLE O'QUINN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

26 Mart 1990 tarihinde New York’ta dünyaya gelen Kyle O’Quinn, basketbol kariyerine kolej yıllarında Norfolk State Spartans ile başladı. 2008-2012 yılları arasında Norfolk State forması giyen O’Quinn, bu süreçte ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O’Quinn, 2012 yazında düzenlenen NBA seçmelerinde 2. tur 49. sıradan Orlando Magic tarafından seçildi.

2012-2015 yılları arasında Orlando Magic, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks formaları giyen O’Quinn, 2018-19’da ise Indiana Pacers’a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, son NBA sezonunu ise 2019-20’de Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi. NBA kariyeri boyunca hırsı, mücadele gücü ile ribaund ve bloklardaki etkinliğiyle tanınan ve toplamda 472 maçta forma giydi.