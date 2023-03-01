Kyle Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Wootton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Wootton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Wootton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Wootton 11 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Leon Wootton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Wootton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Wootton'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kyle Wootton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Wootton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Wootton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Wootton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Scunthorpe Utd.

30 Eylül 2016 yılında NF United

5 Ocak 2017 yılında Scunthorpe Utd.

25 Ocak 2017 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2017 yılında Scunthorpe Utd.

31 Ağustos 2017 yılında Stevenage

1 Ocak 2018 yılında Scunthorpe Utd.

28 Eylül 2018 yılında Halifax Town

29 Ekim 2018 yılında Scunthorpe Utd.

30 Ağustos 2019 yılında Notts County

7 Ocak 2020 yılında Scunthorpe Utd.

8 Ocak 2020 yılında Notts County

1 Temmuz 2022 yılında Stockport

Kyle Wootton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Wootton şuan Stockport County takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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