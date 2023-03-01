Kylian Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kylian Kouassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kylian Kouassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kylian Kouassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kylian Kouassi 18 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kylian Prince-Emmanuel Tresor Kouassi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kylian Kouassi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Kylian Kouassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kylian Kouassi'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kylian Kouassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kylian Kouassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd
24 Eylül 2021 yılında Hampton & Rich.
24 Ekim 2021 yılında Sutton Utd
26 Ekim 2021 yılında Chesham
26 Kasım 2021 yılında Sutton Utd
Kylian Kouassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kylian Kouassi şuan Sutton United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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