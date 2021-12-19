La Casa De Papel kadrosundan Türkiye'ye büyük teşekkür! "İstanbul karakterine selam olsun!"

Yayınlandığı günden bu yana, izlenme rekorları kırmaya doyamayan Netflix'in baş yapıt dizisi La Casa De Papel'den Türk hayranlarını mest edecek paylaşım geldi. Dizinin kemik kadrosu Berlin, Profesör ve Tokyo karakterine hayat veren oyuncuların, Türkiye'ye teşekkür videosu yayınlaması gündeme bomba gibi düştü. Çekimlerde Türkiye'den bahseden oyuncuların hayran tavırları, izleyeni mutlu etti.

"AH TÜRKİYE..."

Netflix'in 2017 yılında seyircisiyle buluştuğu La Casa De Papel dizisi, tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Görüntülemelerde diğer dizileri ezip geçen dizinin Türkiye'de izleyicisi oldukça fazla. Son açıklanan verilere göre, Netflix'i telefonuna, bilgisayarına indiren ve üyelik satın alan insanlar, La Casa De Papel dizisinin ardından bu eyleme geçmişler.

Ekipten gelen Teşekkür mesajında, Berlin karakterine hayat veren oyuncunun "Ah Türkiye, sonların sonu..." diye cümleye başlaması, ülkeye olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne sunmuş oldu.

Türkiye'de oldukça fazla izlenen dizi, her defasında jestleriyle hayranlarını mutlu etmeyi başarıyor. Son olarak İstanbul'a gelen bazı karakterler, tarihi mekanlarımızı gezmiş, etkilendiklerine dair röportajlara yer vermişti. Tüm bu yaşananların ardından, “Türkiye’de çok sevildiği için, yapımcı, diziye ‘İstanbul’ karakterini dahil edecek” söylentilerinin çıkması, seyircide merak uyandırmıştı.

"İSTANBUL KARAKTERİNE SELAM OLSUN"

Açıklanan bu bilgi doğru mu değil mi diye düşünen izleyicilere, dizinin Tokyo'sundan yanıt geldi. Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınlayan ekibin, teşekkür haricinde bir duyurusu da vardı. Tokyo karakterinin, teşekkür metninde "Aranızda bulunan İstanbul karakterine selam olsun" cümlesinin yer alması, izleyicide büyük heyecan yarattı,