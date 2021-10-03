Labros ne demek, TDK'ya göre Labros kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Labros ne demek? Labros TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi labros kelimesi. Peki labros ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre labros nedir, labros kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Labros kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Labros kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LABROS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Labros kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Labros kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre labros kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lapinanın büyük cinsi

