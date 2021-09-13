Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü DEAŞ'a verdiği destek nedeniyle Lafarge firmasına tepki gösterdi. Çelik'in açıklamasının ardından Lafarge firması hangi ülkenin? | Faaliyet kapsamı ne? | Lafarge Türkiye firması nerede? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte firmaya ilişkin ayrıntılar...

LAFARGE FİRMASI HANGİ ÜLKENİN?

Lafarge, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir firmadır.

LAFARGE FİRMASININ FAALİYET KAPSAMI NE?

İnşaat malzemeleri üreten Lafarge firmasının; çimento, agrega ve beton, çatı malzemeleri, alçı ve alçı levha olmak üzere dört ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Kuruluşu 1833'e kadar uzanan Lafarge Grubu'nun bugün 68 ülkede 160 fabrikası ve 68.000'i aşkın çalışanı bulunmaktadır

LAFARGE TÜRKİYE FİRMASI NEREDE?

Türkiye'deki ilk çimento fabrikası 1911'de Kocaeli, Darıca'da yerel ortaklarla kurulan Aslan Çimento'dur. Lafarge 1989 yılında bu fabrikayı bünyesine katarak Türkiye'de çimento sektörüne girdi.

Şirket 1992 yılında Lafarge Ereğli Çimento Öğütme Tesisi'ni de bünyesine kattı.

1994'te Yibitaş Holding ile ortaklık yaparak Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento AŞ'yi kurdu. Bu yeni şirket Sivas, Çorum ve Yozgat Çimento fabrikaları ile Samsun, Nevşehir, Hasanoğlan çimento öğütme tesislerini bünyesine kattı. 2008 yılı başında Lafarge Grubu'nun Orascom Çimento Grubu'nu satınalmasıyla, bu grubun Türkiye'deki yatırımı olan Van Çimento da Lafarge Türkiye çatısı altına geçti. 2009 yılında Türkiye'deki yatırımlarını satma kararı aldı[2] ve Aslan Çimento ve Van Çimento satıldı.

Grubun Türkiye'deki yatırımları şu anda Lafarge Ereğli Fabrikası ile alçı alanında Dalsan firması ile olan ortaklığı Lafarge Dalsan'dır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN LAFARGE FİRMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransız Lafarge firmasına ilişkin konuşan Çelik, firmanın Gizli Servisi'n bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklediğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Lafarge firmasına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şimdi yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı."

LAFARGE HAKKINDA TERÖR SUÇLAMASI

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’a "DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin" önünü açtı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı aktarıldı.

Paris Temyiz Mahkemesinin, Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı işlenen suça ortak olma suçlamasını" iptal etme kararını bozan Yargıtay, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge'ın iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istedi.

Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesinin onayladığı "terörü finanse etmek" suçlamasına Lafarge'ın itirazını kabul etmeyerek, "terörist bir gruba verilen fonların terörü finanse etmek suçlaması için yeterli olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, alt mahkemenin Lafarge'a "Suriyeli çalışanların hayatlarını tehlikeye atmak suçlaması" yöneltilebileceği kararına yönelik Lafarge'nin itirazını haklı bulan Yargıtay, suçlamayla ilgili başvuruyu yeniden değerlendirmek üzere Paris Temyiz Mahkemesine geri gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

FRANSIZ İSTİHBARATI, LAFARGE'NİN DEAŞ'A DESTEK VERDİĞİNİ BİLİYORDU

Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014’te yapılan yazışmalarda DEAŞ’a çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı.

Fransız istihbaratının kullandığı, “DEAŞ’a giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz?” şeklindeki ifadesinden, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor.

AA’nın ulaştığı belgelerde, Lafarge ile Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servisleri arasında yalnızca 2013 ve 2014 yılları arasında yapılan görüşmelerin 30’dan fazla olduğu dikkati çekiyor.

DEAŞ'ın, temin ettiği çimentolarla ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerine karşı güçlü sığınaklar ve tüneller inşa ettiği biliniyor.