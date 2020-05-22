Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a Nusret'ten gönderme

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian geçtiğimiz aylarda lahmacun yiyerek buna Ermeni pizzası demişti. Türklerden tepki alan Kardashian ise duruma sessiz kalmıştı.

YEMELİ İÇMELİ GÖNDERME

Nusret Gökçe, Etiler’deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nusret, lahmacun yapılırken çektiği videoları, Kim Kardashian’ı paylaşıma etiketleyerek paylaştı.

OSMANLI KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ DEMİŞTİ

Kim Kardashian, Instagram hesabında Türklere ilişkin aslı astarı olmayan skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Kardashian, paylaşımına "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" yazmıştı. Ünlü isimler, Kardashian'ın hesabının kapatılması için Instagram'a şikayet yağdırdı. Kardashian'ın paylaşımı kaldırıldı.

YOUTUBE KANALI HACKLENMİŞTİ

1915 olayları ile ilgili Türklere skandal sözler söyleyen Ermeni asıllı Kim Kardashian'a ünlü ünsüz herkes tepki göstermişti. Youtube'da 1,6 milyon takipçisi olan Kardashian'ın YouTube hesabı hacklenmişti.