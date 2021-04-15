Brooklyn Nets'te oynayan tecrübeli basketbol oyuncusu LaMarcus Aldridge, yaptığı duyuru sonrası merak edildi. Peki LaMarcus Aldridge kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Basketi bıraktı mı? | LaMarcus Aldridge basketbolu neden bıraktı? İşte ayrıntılar...

LAMARCUS ALRİDGE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

LaMarcus Nurae Aldridge 19 Temmuz 1985'de dünyaya geldi. Aldridge; ABD vatandaşıdır.

LaMarcus Nurae Aldridge NBA takımlarından Brooklyn Nets forma giyiyordu.

Seagoville Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında seçmelere katılmaya karar verdi. Ama daha sonra Texas Üniversitesinde kariyerine başladı. Burada 2 sene boyunca 53 maçta 13.5 sayı, 8.2 ribaund ortalaması ile oynadı. 2 yılın ardından sonra 2006 NBA Seçmeleri'ne katıldı.

Üniversite kariyerini yarıda bırakıp seçmelere katılan oyuncu, Chicago Bulls tarafından 1.tur, 2.sıradan seçildi. Portland Trail Blazers, Viktor Khryapa ve Tyrus Thomas'ın draft hakkı'nı vererek, ikinci tur draft ve Aldridge'i aldı. İlk sezonunda 63 maçta oynadı. 9.0 sayı, 5.0 ribaund ile oynadı. En iyi çaylak beşine seçildi.

2007-08 sezonunda kendini göstermeye başladı ve 76 maçta 17.8 sayı ve 7.6 ribaund ile oynadı. 2008-09 sezonunda da gelişimini devam ettiren oyuncu; 18.1 sayı, 7.5 ribaund istatistikleriyle mücadele etti. Sezon bittikten sonra takımıyla 5 yıllık 65 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

2009-10'da bir önceki sezon gibi istatistiksel olarak başarılı olan oyuncu, 2010-11'de 21.8 sayı ortalaması ile ilk defa kariyerinde çift haneli olarak ligi bitirdi. En iyi üçüncü beşe seçilme başarısını gösterdi. 2012 yılında kariyerinde ilk defa All-Star seçildi. 2009 yılında doğan bir oğlu vardır. 2015-2016 sezonu başında 4 yıllık 80 milyon dolara San Antonio Spurs'le sözleşme imzaladı.

10 Ocak 2019'da oynanan San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder normal sezon maçında 48 dakika parkede kalarak ürettiği 56 sayı 9 ribaund ve 4 asist ile kariyer rekorunu kırmıştır.

28 Mart 2021'de Brooklyn Nets'le sözleşme imzaladı.

LAMARCUS ALRİDGE BASKETİ BIRAKTI MI?

Brooklyn Nets'te oynayan tecrübeli basketbol oyuncusu LaMarcus Aldridge, sağlık sorunları nedeniyle basketbolu bıraktığını açıkladı.

LAMARCUS ALRİDGE BASKETBOLU NEDEN BIRAKTI?

Brooklyn Nets'te oynayan 35 yaşındaki LaMarcus Aldridge, yaptığı açıklamada son maçta yaşadığı kalp atışlarındaki düzensizliğin ardından basketbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Nets, Aldridge'i takas döneminden sonra buy-out pazarından kadrosuna katmıştı.

Tecrübeli oyuncu, 2006-2015 arasında Portland Trail Blazers, 2015-2021 arasında ise San Antonio formalarını giymişti. Aldridge, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 yıllarında ise All-Star başarısı yakalamıştı.