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  4. Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile görüşmelere devam ediyor. Haziran ayından beridir görüşme halinde olan iki tarafın henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken, Kanadalı futbolcunun isteklerinin Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdığı öğrenildi.

Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu başarılı futbol ile siyah beyazlı yönetimin gözüne giren ve kadroda tutulması yönünde karar alınan Larin ile görüşmeler devam ediyor. İlk olarak Haziran ayında masaya oturulan oyuncuyla hala anlaşma sağlanamadı. Elindeki oyuncuları kadroda tutarak güçlü bir şekilde yoluna devam etmek isteyen siyah beyazlı yöneticiler Cyle Larin ile görüşmelerini sürdürürken, yıldız oyuncunun son istekleri Beşiktaş başkanının kızdırdı.

Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

YENİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Şu anda Beşiktaş'tan aldığı yıllık ücret 1.6 milyon Euro olan Kanadalı yıldıza, siyah beyazlı ekipten yeni teklif gelmişti. Bu teklife göre yönetim Larin'e yıllık 1.75 milyon Euro'dan 3 yıl için 5.25 milyon Euro ödemeyi önerdi. Bu ücreti yeterli bulmayan oyuncu ise teklifi reddetti.

Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

İSTEĞİ DUDAK UÇUKLATTI

Görüşmeler devam ederken Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras Beşiktaş kulübüne tekliflerini iletti. Yıldız oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve imza parası isteyen menajer Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. İmza parasının hiçbir şekilde gündeme gelmeyeceğini ifade eden ve "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyen Çebi, maaş konusunda ise görüşmelere devam ediyor.

Larin'in istekleri Ahmet Nur Çebi'yi çileden çıkarttı! Talep ettiği maaş ise dudak uçuklattı!

2018'de 1 milyon 850 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Larin, özellikle geçen sezonki performansı ile değerini katladı. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanadalı'nın şimdiki değeri 11 milyon Euro.

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