Lautaro Suarez Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Suarez Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Suarez Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Suarez Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Suarez Costa 23 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Suarez Costa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Suarez Costa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına - tarihinde katılmıştır. Lautaro Suarez Costa'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lautaro Suarez Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Suarez Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lautaro Suarez Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Suarez Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Suarez Costa şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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