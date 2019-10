Layd Gaga'dan kucak dansı sonrası şimdi de küvette çıplak poz

Olaylar kraliçesi Lady Gaga sosyal medya hesabından yauyınladığı çıplak pozuyla magazin gündemini yine birbirine kattı.

Aykırı tarzıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin ilgisini çekti.

KÜVETTE POZ

Lady Gaga ilginç fotoğraflarını açıklayarak, "10 dakika buz banyosu sonrası, 20 dakika sıcak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandı. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.

SAHNEDEN NASIL DÜŞMÜŞTÜ?

Sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düşmüştü. Gaga'nın sahneden düşüşünü gören hayranları tedirgin olarak sağlık durumunu merak etmişlerdi. Gaga daha sonra tekrar sahneye çıkarak "Bir şeyim yok" demişti.

LADY GAGA KİMDİR?

Stefani Joanne Angelina Germanotta d. 28 Mart 1986), Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, 28 Mart 1986'da Upper East Side, Manhattan'daki Lenox Hill Hastanesi'nde Katolik bir ailenin kızı olarak doğdu.Cynthia Louise "Cindy" (kızlık soyadı Bissett) ve İnternet girişimcisi Joseph Anthony "Joe" Germanotta, Jr.'ın en büyük kızıdır.

%75 oranında İtalyan kökleri bulunan Germanotta'nın Kanadalı Fransız kökleri de vardır. Kız kardeşi Natali moda öğrencisidir. Manhattan'ın Upper West Side bölgesinde yetişen Germanotta, annesinin iletişim sektöründe sabah sekizden akşam sekize kadar çalıştığını, babasının da işte çok zaman harcadığını ifade etmektedir.Germanotta, on bir yaşından itibaren Manhattan'ın Upper East Side bölgesindeki özel bir Roma Katoliği kız okulu olan Kutsal Kalp Manastırı'na gitti.

Lisedeki öğrenim yıllarını "çok çalışkan, çok disiplinli" ama "biraz da güvensiz" olarak tanımlayan Germanotta, bu dönemi hakkında daha sonraları "Ya çok kışkırtıcı ya da çok tuhaf olduğum için alay konusu olurdum, ben de daha az göze batmaya çalıştım. Uyum sağlayamadım ve kendimi ucube gibi hissettim." ifadelerini kullandı. Piyano çalmaya dört yaşında başlayan Germanotta, ilk piyano baladını on üç yaşında yazdı ve on dört yaşında açık mikrofon akşamlarında piyano performansı sergilemeye başladı.

Aralarında Gönül Yolu'ndaki (Guys and Dolls) Adelaide ve Aptallar Şehri'ndeki (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum) Philia olmak üzere lisedeki müzikallerin başrollerinde oynadı. Ayrıca The Sopranos dizisinin 2001'deki "The Telltale Moozadell" adlı bölümünde küçük bir rol olan afacan öğrenci rolünü üstlendi ve New York'taki gösterilerin seçmelerine katılıp başarısız oldu.Bunun yanında Lee Strasberg Theatre and Film Institute'ta on yıl boyunca metot oyunculuğu dersleri aldı.

Germanotta, on dokuz yaşında müzik kariyerine odaklanmaya karar verdi ve öğreniminin ikinci yılının ikinci döneminde CAP21'dan ayrıldı. 2005 yazına doğru Rivington Street'te bir daireye yerleşen Germanotta, hip-hop şarkıcısı Grandmaster Melle Mel ile Cricket Casey tarafından yazılan bir çocuk kitabı olan The Portal in the Park'ın sesli kitabı için birkaç şarkı kaydetti.

Ayrıca New York Üniversitesi'nden arkadaşlarıyla Stefani Germanotta Band (SGBand) adında bir grup kurdu. New York'taki çeşitli mekânlarda sahne alan grup, Lower East Side'daki kulüplerin demirbaşı olmaya başladı.

The Cutting Room'daki 2006 Songwriters Hall of Fame New Songwriters Showcase'ten sonra Germanotta, yetenek avcısı Wendy Starland tarafından müzik yapımcısı Rob Fusari'ye önerildi.Fusari'nin iş birliği yaptığı Germanotta, her gün New Jersey'ye gidip yazdığı şarkıların üzerinde çalıştı ve yapımcısıyla yeni şarkılar hazırladı.Fusari, Mayıs 2006'da Germanotta ile bir ilişkiye başladığını ve "Lady Gaga" lakabını Queen şarkısı "Radio Ga Ga"dan esinlenerek bulduğunu söylemektedir.

Ocak 2016'da Gaga, V dergisinin 16 farklı kapağa yer veren 99. sayısında konuk editör olmaya davet edildi. Dergideki çalışmaları nedeniyle Mart'ta düzenlenen Fashion Los Angeles Awards töreninde Yılın Editörü ödülünü aldı. 2016'da aralarında 7 Şubat'ta ABD ulusal marşını seslendirdiği Super Bowl 50, Intel ve Nile Rodgers iş birliğiyle David Bowie anısına şarkı söyledi.

58. Grammy Ödülleri ve Joe Biden tarafından takdim edildiği ve elli cinsel saldırı mağduru ile birlikte "Til It Happens to You" şarkısını söylediği 88. Akademi Ödülleri'nin de bulunduğu etkinliklerde canlı performans sergiledi.Gaga, 4 Nisan 2016'da The Grammy Museum tarafından dağıtılan Jane Ortner Sanatçı Ödülü'ne layık görüldü.Gaga ve Elton John, 9 Mayıs 2016'da kendi yardım kuruluşlarını desteklemek için Macy's aracılığıyla giyim ve aksesuar tasarımlarını satışa sundu.