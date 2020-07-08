LC Waikiki'de LGBT yasağı! Ürünlerde renkli sembol olmayacak!

LC Waikiki'den LGBT'yi andıran sembollere veto geldi. LC Waikiki yönetimi tarafından, çalışana gönderilen bilgilendirme mailinde Onur Haftası etkinliklerinin oluşturduğu LGBT görünümünden çıkılmasına ve bu nedenle Haziran-Temmuz aylarında ürünlerde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin “kesinlikle” kullanılmaması gerektiğini ve mutlaka renk sayısının azatılması istendiğini söyledi.

LGBT'leri andırdıkları için gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin kullanılmamasını isteyen yönetimin bu kararı sosyal medyada infial yarattı.

Olayın duyulmasının ardından Twitter'da #LCWaikikiBoykot hashtag'i ile tepkiler peş peşe geldi.

LC WAİKİKİ KİMİN? LC WAİKİK KURUCUSU KİM?

1988 yılında kurulan ve 1997 yılından bu yana Türkiye’de LC Waikiki Mağazacılık çatısı altında hizmet veren LC Waikiki, “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonu ve “ulaşılabilir moda” anlayışıyla Türkiye’yi giydiriyor. LC Waikiki, büyüme serüvenini 31 yıldır hem yurt içi hem de yurt dışında sürdürüyor. Hazır giyim sektörünün lideri LC Waikiki, bugün, 47 ülkede yaklaşık 1000 mağazası ve 43.200 çalışanıyla hizmet veriyor.

Kısa adı LCW( LC Waikiki) olan markayı 1985 yılında Fransa‘da George Amoual kurulmuştur. Ama şuanki sahibi o değildir. Bir Türktür.

Türkiye’deki LC Waikiki giyim sektöründe tüm dünyaya hizmet eden bir markadır. Şirketinin ismi Hawaii adasında yer alan Waikiki plajından ve Frsansızca’da ”arkadaşlar” anlamında ki Les Copains kelimelerinin ilk harflerini alarak LC Waikiki olarak belirlenmiştir.

Dünyada büyük bir marka olan ve yüksek satış cirolarına ulaşan LCW’yi 1991 yılında Taha Grup‘un kurduğu Tema Tekstil‘e Türkiye satış lisansını satın almıştır. Böylece Türkiye’de özellikle orta kesim diye tabir edilen bütçe grubu için yaygın giyim markasından biri olmuştur. Bu gelişmenin ardından 1997 yılında dünyadaki tüm LC Waikiki ortakları şirketi satmaya karar verdiler. Bunun üzerine Tema Tekstil ismini Tema Mağazacılık A.Ş. olarak dünyadaki tüm LCW isimlerinin hakkını satın aldı. Böylece marka merkezi İstanbul olan bir Türk markası haline geldi.

Kim Kurdu : George Amoual

LC Waikiki sahibi kim: Mustafa Küçük, Vahap Küçük, Halis Küçük, Şefik Yılmaz Dizdar, Leyla Dizdar, Ayşe Pürlen Dizdar, Pamir Güçlü Dizdar, Georges Amouyal, İsmail Hakkı Kısacık, Yalçın Çağlar, Murat Mısırlı, Muzaffer Mustafa İşçan, Muhammed Mazlum Yıldırım.

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

Forbes’ın bu sene 11.’sini düzenlediği Türkiye’nin en zengin kişileri listesi’ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir’de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987’de Tema Tekstil’in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.

Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı.Mustafa Küçük, 1988’de Tema Tekstil’in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding’in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000’de Taha Holding’te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu’nun CEO’luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.

Türkiye’nin en zengin 10 kişisi arasında 10.sırada yer alıyor.

LGBT SEMBOLÜ