Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte futbolda transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Kulüplerimiz kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncularla görüşüyor. Türkiye'ye geleceği konuşulan isimlerden bir tanesi Leandro Parades. Biz de sizler için Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler? gibi merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik.

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Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Son şampiyon Galatasaray transfer dönemine hızlı girmek isteyen takımlar arasında yer alıyor. Galatasaray'ın renklerine katmak istediği oyunculardan bir tanesi Leandro Parades. Taraftarların merak ettiği Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler? gibi soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

LEANDRO PARADES KİMDİR, NERELİDİR, YAŞI VE BOYU KAÇ?

Leandro Paredes 29 Haziran 1994 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Daniel Paredes şeklindedir.

LEANDRO PARADES HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, HANGİ AYAĞINI KULLANIYOR?

Leandro Paredes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Leandro Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

LEANDRO PARADES HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Leandro Parades PSG takımının futbolcusudur ancak Juventus'ta kiralık olarak forma giymektedir. Juventus takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Paredes'nin Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

LEANDRO PARADES HANGİ KULÜPLERDE OYNADI?

Leandro Parades kariyeri boyunca, Boca Juniors, Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, PSG, Juventus formaları giydi. Leandro Parades ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda oynamaktadır.

Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

LEANDRO PARADES'İN BAŞARILARI NELER?

Kulüpler

1xRusya Şampiyonu

3xFransa Şampiyonu

1xFransa Lig Kupası Şampiyonu

3xFransa Süper Kupa Şampiyonu

2xFransa Kupası Şampiyonu

Milli Takım

1xCopa Amerika Şampiyonu

1xDünya Kupası Şampiyonu

Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

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