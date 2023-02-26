Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Pereira 3 Temmuz 1991 tarihinde Araçatuba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Marcos Peruchena Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Pereira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Leandro Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Pereira'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leandropereiraa17/

http://www.facebook.com/leandropereiraoficial/

Leandro Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Icasa

1 Kasım 2013 yılında Capivariano FC

13 Ocak 2014 yılında Cianorte

15 Ocak 2014 yılında Portuguesa

4 Nisan 2014 yılında Cianorte

7 Nisan 2014 yılında Chapecoense

10 Aralık 2014 yılında Cianorte

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras

31 Ağustos 2015 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2016 yılında Palmeiras

15 Ocak 2017 yılında Club Brugge

16 Ocak 2017 yılında Sport Recife

18 Nisan 2018 yılında Club Brugge

19 Nisan 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Club Brugge

15 Ocak 2019 yılında Matsumoto Yama.

4 Ağustos 2019 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2021 yılında Matsumoto Yama.

22 Ocak 2021 yılında Gamba Osaka

26 Ocak 2023 yılında Persepolis

Leandro Pereira kimdir

Leandro Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Pereira şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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Leandro Pereira nereli

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