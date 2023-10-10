Leblebinin sıcaklığını beğenmeyen vatandaş CİMER'e şikayet etti! Esnaf beklemediği cezayla karşılaştı

Denizli'de çok ilginç bir olay yaşandı.

Denizli'de bir kuruyemişçiden aldığı 4 liralık leblebinin sıcaklığını beğenmeyen vatandaş, esnafı CİMER'e şikayet etti. Kusurlu bulunan esnaflar hakkında cezai işlem uygulandığına açıklayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, kusurun küçük ya da büyük olmasının önemli olmadığını vurguladı.

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Birlik tarafından aralıksız olarak sürdürülen denetimler hakkında bilgi verdi. Gönç, rutin denetimlerin yanı sıra Birliğe gelen veya CİMER'e gönderilen şikayetlere bağlı denetimlerin esnafın ve vatandaşların taleplerini karşılama adına yapıldığına dikkat çekti. Kusurun küçük ya da büyük olmasının önemli olmadığının altını çizen Gönç, 4 TL'lik leblebi hakkındaki uyuşmazlık konusunda da işlem uygulandığına vurgu yaptı.

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, denetimlerde uyarılarla esnafların hatalarını görmelerini sağlamak, kasti yapılan hatalara da cezalar uygulanabildiğini belirtti.

Gönç, "Bir vatandaş kuruyemişçiye gidiyor. Yanında çocuğu var ve kuruyemişçiden 4 TL'lik leblebi almak istiyor. Sıcak leblebiden istediğini belirten vatandaşa cevap veren esnaf, leblebinin tam olarak pişmediğini düşünerek içeriden pişmiş olanlardan veriyor. Bu durum üzerine vatandaş leblebiyi kabul etmiyor. Kuruyemişçiden ayrılıyor ve durumu CİMER'e yazıyor. Kuruyemişçinin tavrından memnun kalmadığını, leblebinin istediği gibi olmadığından bahsediyor.

Haberin Devamı

CİMER'de Denizli Valiliği aracılığıyla Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne durumun incelenmesini istiyor. Biz DESOB olarak gelen yazı üzerine gerekli incelemeyi başlatarak, işyerinde denetimde bulunduk. Sonuç olarak birlik tarafından işlem uygulandı. Bakanlığa gerekli bilgiler aktarıldı. Gerekli denetlemeleri yapmaktayız. Bu konuda esnaflarımızın, vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmaları ve anlayış içerisinde bulunmaları temennimizdir" dedi.