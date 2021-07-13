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LeBron James'ten emeklilik açıklaması!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Los Angeles Lakers takımında forma giyen LeBron James kariyerinin gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu. Süper yıldız LeBron James kariyerine Los Angeles Lakers takımında nokta koymak istediğini ifade etti.

LeBron James'ten emeklilik açıklaması!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, her şey planladığı şekilde devam ederse Los Angeles Lakers'ta emekli olmak istediğini söyledi.

"OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİRİM"

SmartLess isimli podcast'te Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'a açıklamalar yapan LeBron James: "Ciddi anlamda kariyerimi Lakers'ta tamamlayabileceğimi umuyorum. Ve umarım kariyerim de dört, beş, altı, yedi, ne kadar yıl sürecekse sürebilir ve oynamaya devam edebilirim. Ben ve ailem Los Angeles'ta olmayı seviyoruz ve Lakers gibi tarihi bir takımda bulunabilmek, benim şu anda 'Space Jam'de olmama benziyor. Mümkün olacağını hiç düşünmemiştim." dedi.

LeBron James'ten emeklilik açıklaması!

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

James, önceden oynadığı takımlarda da benzer taahhütlerde bulunmuştu. LeBron, 2014'te memleketi Cleveland Cavaliers'a dönmek için Miami Heat'ten ayrıldıktan sonra, o zamanki CNN muhabiri Rachel Nichols'a "Kariyerimi Cleveland'da tamamlamayı planlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, Cavaliers'ın 2016'daki ilk şampiyonluk zaferi de dahil olmak üzere dört kez üst üste Final serisi oynaması sonrası James, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak, ikinci kez takımdan ayrılmıştı.

Aralık 2020'de imzalanan uzatma kontratı, James'i en az 2023'e kadar Los Angeles'ta tutacak.

LeBron James'ten emeklilik açıklaması!

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