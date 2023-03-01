Lee Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Brown 10 Ağustos 1990 tarihinde Farnborough şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lee James Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Brown Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. Lee Brown, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Brown'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lee Brown Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leebrown538/

Lee Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında QPR

18 Eylül 2009 yılında Salisbury

21 Aralık 2009 yılında QPR

1 Eylül 2010 yılında Hayes & Yeading

31 Mayıs 2011 yılında QPR

1 Temmuz 2011 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2018 yılında FC Portsmouth

28 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon

Lee Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Brown şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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