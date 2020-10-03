Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis vefat etti

Fenerbahçe Kulübü, Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Stavrini Küçükandonyadis'in cenazesi yarın saat 16.00’da Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncusu Lefter de 2012 yılında vefat etmişti.

Çift 1947 yılında evlenirken Lefter 22, Stavrini ise 15 yaşındaydı. Lefter Küçükandonyadis ve Stavrini Küçükandonyadis çifti dile kolay tam 65 yıl evli kaldı.