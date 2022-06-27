Leke oluşacak diye güneşe çıkmaktan korkmayın! İşte cilt lekelerini önlemek ve iyileştirmek için kullanabileceğiniz doğal yöntemler

Yazın maruz kaldığımız zararlı güneş ışınları, ciltte koyu renkli lekeler oluşmasına neden olur. Her ne kadar güneş kremi ile cildimizi koruyor olsak da bu yeterli gelmez. Ciltte oluşan bu koyu lekelerle başa çıkmak ya da çıkmasını önlemek için evde uygulayabileceğimiz ürünleri sizin için derledik...