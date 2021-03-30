Şehirler arası yasak var mı | Şehirler arası seyahat yasak mı?Hadise'nin saplantılı hayranlarıyla başı dertte!Kayahan, ölümsüz eserleriyle anılacakEnes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?Enis Destan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?Merve Boluğur otellere bedava tatil için mesaj attıCNN Türk'te ayrılık! Büşra Sanay kanalla yollarını ayırdıZehra Gülüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç biyografi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!

Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden olan Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Güloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine durumu hakkında açıklamada bulundu.

Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor.

 Arif Güloğlu sosyal medya hesabından  "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden sağlıkla buluşmak üzere..." şeklinde mesaj paylaştı.

Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT