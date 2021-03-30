Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor.

Arif Güloğlu sosyal medya hesabından "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden sağlıkla buluşmak üzere..." şeklinde mesaj paylaştı.