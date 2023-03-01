Leon Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leon Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leon Davies 22 Kasım 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Leon Ross Nikoro Davies şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leon Davies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Leon Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Davies'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Leon Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leon Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Cambridge Utd.
29 Kasım 2021 yılında Weymouth FC
27 Aralık 2021 yılında Cambridge Utd.
11 Ocak 2022 yılında Southend United
15 Temmuz 2022 yılında Braintree
Leon Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leon Davies şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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