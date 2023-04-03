Leon Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leon Schneider ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leon Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Schneider 19 Haziran 2000 tarihinde Eisenhüttenstadt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Schneider Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Leon Schneider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Leon Schneider'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Schneiderboyu ve yaşı kaç

Leon Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Schneider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Leon Schneider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Eisenh'st. Jgd

1 Temmuz 2013 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2015 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2017 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2019 yılında Energie Cottbus

1 Ağustos 2019 yılında 1.FC Köln II

26 Temmuz 2020 yılında KFC Uerdingen

30 Haziran 2021 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2021 yılında Würzb. Kickers

30 Haziran 2022 yılında 1.FC Köln II

Leon Schneider kimdir

Leon Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Schneider şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aufbau Eisenhüttenstadt (2005-2012), JFV Eisenhüttenstadt (2012-2013), FC Energie Cottbus (2013-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leon Schneider nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Lukas Perina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Perina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Perina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Perina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Krtolica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krtolica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Krtolica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krtolica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor