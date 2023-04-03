Leon Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Schneider 19 Haziran 2000 tarihinde Eisenhüttenstadt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Schneider Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Leon Schneider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Leon Schneider'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Schneider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Schneider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Eisenh'st. Jgd

1 Temmuz 2013 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2015 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2017 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2019 yılında Energie Cottbus

1 Ağustos 2019 yılında 1.FC Köln II

26 Temmuz 2020 yılında KFC Uerdingen

30 Haziran 2021 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2021 yılında Würzb. Kickers

30 Haziran 2022 yılında 1.FC Köln II

Leon Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Schneider şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Aufbau Eisenhüttenstadt (2005-2012), JFV Eisenhüttenstadt (2012-2013), FC Energie Cottbus (2013-)

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