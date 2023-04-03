Leon Waldminghaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Waldminghaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Waldminghaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Waldminghaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Waldminghaus 16 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Waldminghaus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RWSC yapmaktadır. Leon Waldminghaus, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leon Waldminghaus'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Waldminghaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Waldminghaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Waldminghaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Waldminghaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TuS Koblenz

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln II

Leon Waldminghaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Waldminghaus şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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