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Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram

Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Magazin gündeminde sık sık polemikleri ile gündem olan Lerzan Mutlu bugün Demet ve Alişan ile sabah sabah programının konuğu oldu. Peki Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram adresi nedir?

Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram

Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Lerzan Mutlu oldu. Peki Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram adresi ne?

Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Mutlu, öğrenimini yarıda bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başlamıştır.

2001 yılında ilk albümünü ‘' Karabüyü ‘' çıkardı. 2004 yılında ise o döneme damga vuran ‘'Yar Dediğin Arar‘' albümünü piyasaya süren Lerzan Mutlu, Kova burcudur.

Albümleri:

Karabüyü (2001)
Yar Dediğin Arar (2004)
Tam İsabet (2006)
Zirve (2009)

EP’leri:

Aşk Acısı (2018)

Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu Instagram

Single’ları:

Kibrit (2011)
Oyuncu (2013)
Kahraman (2014)
Bizde Böyle (2014)

Klipleri:

“Karabüyü”
“Benden Giden Bana Döner”
“Hançer”
“Yar Dediğin Arar”
“Aşk Dediğin Yürek İster”
“Sızım Sızım”
“Bir Numara”
“Kibrit”
“Oyuncu”
“Bir An Bile Düşünmedim”
“Kahraman”
“Beni Benden Alırsan”
“Farzet”
“Bir Alo De”
“Kaç Kadeh Kırıldı”

Lerzan Mutlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)
2006 – Felek Ne Demek? (TV Dizisi)
2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)
2004 – Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)
2001 – Tuzu Kurular (TV Dizisi)

Lerzan Mutlu Instagram adresi: lerzanmutlu
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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