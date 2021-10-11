2022 Dünya Kupası Elemeleri grup mücadeleleri ile devam ediyor. Milli takımımız da Letonya deplasmanına çıkarak galibiyet almayı ve gruptaki şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu önemli müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde arama yapıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

LETONYA - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI CANLI İZLE

Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Ekim 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Riga'da, Daugava Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

LETONYA - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı TRT 1 ve CBC Sports kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1'i izlemek için Letonya - Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.