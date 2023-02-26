Levan İsiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan İsiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan İsiani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan İsiani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levan İsiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan İsiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan İsiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan İsiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan İsiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan İsiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan İsiani 30 Nisan 1998 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ისიანი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan İsiani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Levan İsiani'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan İsiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan İsiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan İsiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan İsiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2017 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında Sioni Bolnisi

Levan İsiani kimdir

Levan İsiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan İsiani şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Levan İsiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Levan İsiani nereli

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