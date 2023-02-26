Levan Osikmashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Osikmashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Osikmashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Osikmashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Osikmashvili 20 Nisan 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ოსიყმაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Osikmashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levan Osikmashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Osikmashvili'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Osikmashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Osikmashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Osikmashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Osikmashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Levan Osikmashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Osikmashvili şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Levan Osikmashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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